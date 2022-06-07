ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه في إطار توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس بفرض السيطرة الأمنية وتكثيف الانتشار الأمني لضبط المخالفين والخارجين على القانون والمستهترين، نفذ قطاع الأمن العام ممثلا في مديرية أمن محافظة الأحمدي حملة أمنية مفاجئة شاملة على منطقة المهبولة، شاركت فيها الإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، وأسفرت عن ضبط عدد (308) مخالفين لقانون الإقامة، كما تم تحرير قضيتين (حيازة مخدرات وخمور).

وتؤكد الإدارة استمرار الحملات الأمنية على كافة مناطق البلاد وعلى مدار الساعة، لفرض هيبة القانون والتصدي بكل حزم وشدة لأي تجاوزات سلبية، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن وعدم التستر أو إيواء أي من المخالفين تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.