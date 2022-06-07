آلاء خليفة

أكد مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي بعد اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 أن جامعة الكويت هي ذلك الصرح الأكاديمي الزاخر بالخبرات العريقة والمتنوعة من أعضاء هيئة التدريس وهيئاتها المساندة والإداريين والطلبة والخريجين، مشيرا إلى أن إنجازاتها المؤسسية ولأكثر من نصف قرن إنما قامت على أيدي منتسبيها ومجلس جامعة الكويت وفريق الإدارة.



كما أكد الرومي أن هذا الصرح ما زال مستمرا بالحرص على ريادة المجتمع بتعليم أبنائه وتخريج طاقاته ومشاركة خبرات أعضائه في كافة مؤسسات الدولة في مجالات الهندسة والطب والعلوم والقانون والمال والأعمال والعلوم الأدبية والإنسانية والتعليم والشريعة وغيرها الكثير، معتمدة فقط على كوادرها ولوائحها المنظمة لذلك.



وبين الرومي أن فريق الإدارة الجامعية متمثلا بمجلس جامعة الكويت والعمادات وفريق الإدارة وجميع منتسبيها كان وما زال يعمل بمنهج أكاديمي وبصمت للنهوض بالمؤسسة لتكون في عداد الجامعات المرموقة ليس في المنطقة فحسب، ولكن في العالم.



وأردف قائلا: «انه، وللأسف الشديد، لاحظت الإدارة محاولات لاستباق نتائج هذه الإنجازات لا لشيء سوى لمحاولة قرصنتها لمصلحة التكسب الشخصي فقط، فالتصريح بعبارات كالفصل الصيفي أو اختبارات القدرات أو مقابلات العمادات والكليات وغيرها لا يعد إنجازا يشكر عليه المتكسبون، وإنما الشكر موصول لمن عمل بصمت من أقسام علمية وعمادات ومجلس الجامعة فقط».



ومن هذا المنطلق، أفاد الرومي بأنه كمدير لهذه المؤسسة يؤكد استقلالية قراراتها ورفض الإدارة الجامعية لمبدأ التكسب الشخصي أو التدخلات الخارجية في شؤون الجامعة وإنجازاتها ومبادرات مجلس الجامعة والكليات والأقسام وفريق الإدارة أو الترويج لهذه الفكرة المغلوطة عن منهجية الجامعة بما يعيق سير العمل وتأخير إنجازاته، مؤكدا حرص الإدارة الجامعية على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة ولجانها عن طريق القنوات الرسمية ووفقا للقرارات الجامعية المنظمة لذلك.