أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن إلغاء مشاركتها ممثلة عن الكويت في السمنار الدولي لسنة 2022 الخاص بالاتحاد الدولي لهيئات الرقابة والإشراف على التأمين (IAIS) وذلك بعد رفع الاتحاد شعار دعم حملة حقوق المثليين في يونيو الجاري.

وقالت في التصريح، إن إلغاء المشاركة في السمنار الدولي المنعقد في دوبروفنيك - كرواتيا تحت عنوان «المرونة في قطاع التأمين» خلال الفترة من 16 -17 من الشهر الجاري والذي ينظمه الاتحاد الدولي لهيئات الرقابة والإشراف على التأمين (IAIS)، جاء بعد ما تبين للوحدة من إعلان الاتحاد دعمه لشعار المثليين في الموقع الرسمي له، على الرغم من أهمية دور الاتحاد في تحسين قطاع التأمين وتعزيز دور الرقابة والاشراف الفعال بما يضمن تطوير القطاع لتكون عادلة وآمنة ومستقرة بهدف حماية أصحاب وثائق التأمين والمساهمة في الاستقرار المالي العالمي وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنشاطات التأمين، بالإضافة الى تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية التي تحافظ على استقرار قطاعات التأمين.

وشددت الوحدة، على أنه رغم أهمية المواضيع التي ستناقش في هذا السمنار الدولي ومشاركة الخبرات وعدد الدول والجهات الرقابية حيث سيسهم بالطبع في تكوين السياسات والإجراءات التي تخص قطاع التأمين، فإن الوحدة تؤكد على إلغاء المشاركة وذلك احتراما لدستور الكويت الذي يؤكد أن شعب الكويت جزء من الأمة العربية وأن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، بالإضافة إلى الامتثال التام للقوانين والنظم السارية في الكويت منها قانون الجزاء الكويتي الذي جرم التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور.

وتؤكد في الوقت ذاته على احترامها للاتحاد وحرصها على المشاركة والتفاعل مع المنظمات الدولية فيما يخص قطاع التأمين بعيدا عن المساهمة أو الدخول في أي موضوع يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين والنظم السارية في الكويت.

وذكرت الوحدة، أن الاتحاد الدولي لهيئات الرقابة والإشراف على التأمين (IAIS) منظمة دولية في مجال التأمين توصي الأعضاء من خلال الاتفاق باتباع المبادئ والمعايير التوجيهية والاشرافية وتسمح كذلك للأعضاء بتبادل ومشاركة الخبرات في كل ما يخص صناعة التأمين.

وأشار ت إلى أن عضويتها في الاتحاد الدولي لهيئات الرقابة والإشراف على التأمين (IAIS) تهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة الخدمات التأمينية واستقرارها، وإصدار معايير احترازية، بالإضافة الى تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية بمشاركة السلطات الرقابية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لهيئات الرقابة والإشراف على التأمين (IAIS) قد تأسس عام 1994 كمنظمة دولية، تجمع في عضويتها أكثر من 200 جهة إشرافية ورقابية من مختلف دول العالم.