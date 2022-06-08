ما علامات تحوّل الشامات إلى سرطان الجلد؟



أعلن البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، اخصائي أمراض السرطان، أن بعض الوحمات على جسم الإنسان يمكن أن تتحول إلى أورام خبيثة، ويحدد العلامات التي تشير إلى ذلك، معتبرا أن الوحمات تظهر على جسم الإنسان طوال حياته، ومعظمها حميدة.

ولكن بعضها يمكن أن يتحول إلى ميلانوما (سرطان الجلد).



ويقول: «الشامة، هي الاسم الشائع للوحمة، التي هي تراكم صبغة الميلانين، معظم هذه الشامات تكون حميدة ولا تتحول إلى خبيثة، ولكن مع ذلك يجب الانتباه ومراقبة الشامات طوال العمر»، مضيفا: من المهم جدا مراقبة الشامات على الجسم، من أجل اكتشاف أي علامة تشير إلى تحولها إلى ورم خبيث.



ويتابع: العلامات التي تشير إلى أن الشامة تتحول إلى ورم خبيث هي تطورها وتوسعها وتغير شكلها وزيادة تحدبها فوق الجلد، وظهور التقرحات وتساقط الشعر من المنطقة المحيطة بها، أي علامة من هذه العلامات يجب أن تؤخذ بالاعتبار، وتقتضي استشارة الطبيب، الذي يقرر إزالتها إذا ظهر أنها خطرة، وإذا أهمل الشخص هذه العلامة، فإنه بعد مضي فترة قصيرة يمكن أن تتحول إلى ميلانوما (سرطان الجلد).



المصدر: «نوفوستي»