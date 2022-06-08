أكد لاعب التنس الألماني ميشا زفيريف أن شقيقه النجم ألكسندر زفيريف سيغيب بالتأكيد عن بطولة ويمبلدون للتنس وقد يغيب عن الملاعب لأشهر أخرى، وهو ما يتوقف على تشخيص حالة إصابته في الكاحل.



وتعرض ألكسندر زفيريف (25 عاما)، المصنف الثالث على العالم، للإصابة في الكاحل خلال مباراته أمام النجم الإسباني رافاييل نادال يوم الجمعة الماضي في الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).



وتحدث زفيريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تمزق في عدة أربطة، وقد خضع للفحوص الأخيرة في ميونيخ، لكن لم يجر الإعلان عن النتائج حتى الآن.



وقال ميشا في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية نشرتها أمس إنه لا شك في غياب ألكسندر عن بطولة ويمبلدون التي تنطلق منافساتها في العاصمة البريطانية لندن في 27 الجاري.



وقال ميشا: «لو كان يعاني من تمزق في رباط أو اثنين، كان من الممكن أن يركض مجددا الأسبوع المقبل. لكنها عدة (أربطة) ويمكن أن يستغرق الأمر أشهرا».



وفي حال الغياب لأشهر، قد يغيب ألكسندر أيضا عن بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، رابع بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم، والتي تنطق منافساتها في نيويورك في 29 أغسطس.