في خطوة استراتيجية تؤكد مدى التزامه الجاد بتحقيق الاستدامة المؤسسية والبيئية على أوسع نطاق، باعتباره عضوا له دور رئيسي وفعال ضمن الاتفاق الدولي للأمم المتحدة، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إصدار مجموعة من بطاقاته المصرفية مصنوعة من مواد معاد تدويرها وقابلة للتحلل، لتكون بطاقات صديقة للبيئة، مساهما بدوره بذلك في الحد من الانبعاثات الكربونية، كجزء من ثقافة عمله وممارسته المسؤولة ضمن إدارة البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات (ESG)، وتماشيا مع التوجهات العالمية الراهنة لإنقاذ البيئة والكوكب بأكمله.



هذا، وقد قام KIB بتوظيف مجموعة من المكونات المعاد تدويرها في عملية تصنيع بطاقاته وتشكيلها كبطاقة مصرفية يسهل استخدامها، لتتمتع البطاقات الجديدة Go Green ذات الاصدار الحصري بتصميمها المميز بأعلى وأرقى مستوى من الجودة التي تراعي أفضل معايير اصدار البطاقات المصرفية في العالم، فضلا عن محافظتها في الوقت ذاته على البيئة، كما ستسمح تلك المكونات أيضا بإعادة تدوير هذه البطاقات بعد انتهاء صلاحيتها، كحل بديل يغني مستخدمي البطاقة عن التخلص منها بالطرق المعتادة، علما بأنها قابلة للتحلل على أي حال، ذلك، ويعتزم KIB إصدار كل من بطاقات الصرف (Debit cards)، وبطاقات حساب «بلاك» ضمن بطاقاته الخضراء والصديقة للبيئة.

وفي معرض تعليقها عن هذا الإنجاز البيئي، قالت المدير التنفيذي لخدمات البطاقات في KIB، ديمة المليفي: بعد دراسة مكثفة حول المبادرات البيئية، والمتعلقة بالممارسات المسؤولة التي أقدمت على تنفيذها أكبر المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم، ارتأينا أنه من الضروري أن نواكب، وبشكل سريع، النهج الدولي المؤسسي المتبع من قبلها، في استجابة سريعة منا للحاجة الملحة إلى المحافظة على البيئة، والمساهمة جديا في نشر التوعية بها وتعزيز المبادرات المعنية بها، وذلك، باعتبارنا كيانا وطنيا ملتزما بالقيم والسياسات المحلية والدولية التي تنص على أهمية تبنى الحلول الخضراء والمستدامة، كخيار لا بديل له لخلق مستقبل أفضل، وسعي مؤسسي لا غنى عنه لضمان أعلى درجة من استمرارية الأعمال، لافتة إلى عزم KIB إصدار بطاقاته Go Geen الصديقة للبيئة لتوفر باقة مميزة وحصرية من المزايا لحامليها من عملاء البنك، حيث أفادت المليفي بأن البطاقات الصديقة للبيئة ستأتي بتصاميم فريدة وجذابة، وستتيح لمستخدميها فرصة الحصول على سلسلة الخدمات والعروض المعتادة التي يقدمها البنك على حساباتها بشكل دوري.