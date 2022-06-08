حصلت شركة «كي جي ال» لخدمات نقل الركاب على المركز الأول بجائزة دبي للنقل المستدام 2021 في فئة المبادرات المتعلقة بأصحاب الهمم، عن مبادرة تسهيل النقل المجاني لأصحاب الهمم المسنين والأطفال دون سن العاشرة كقيمة مضافة للتسهيلات المقدمة في الحافلات.



وشهدت دبي، تكريم مؤسسات وشركات وأفراد لفوزهم بالدورة الثانية عشرة من جوائز دبي للنقل المستدام 2021، تحت رعاية ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.



وكرم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام «كي جي ال» والمؤسسات والشركات الراعية للدورة الثانية عشرة لجائزة دبي للنقل المستدام وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة برئاسة د.حمدان الشاعر، لما حققته جائزة دبي للنقل المستدام من نجاح خلال دوراتها السابقة في نشر وترسيخ الوعي لدى الأفراد والمؤسسات، وحثهم على ابتكار حلول عملية لإثراء منظومة النقل المستدام وتعميمه داخل المجتمع، وزيادة إنتاجية الأفراد والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية للأجيال المقبلة.

وقام الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بتكريم الفائزين في فئات الجائزة المختلفة، وبلغ إجمالي عدد المشاركات 140 مشاركة، موزعة على 5 فئات رئيسة، و7 فئات خاصة.



من هذا الجانب، قال الرئيس التنفيذي لشركة كي جي إل لخدمات نقل الركاب، م.فهد العوضي، إن الشركة قامت بتوفير بطاقات شهرية مجانية والاستثمار بحافلات بمواصفات تراعي تسهيل الاستخدام في حال الإعاقة، معبرا عن شكره للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ولهيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي، وللقائمين على الجائزة على مدى ثقتهم بنا ومنح شركة «كي جي ال» هذه الجائزة.



وأوضح العوضي أن «جائزة دبي للنقل المستدام» شهدت تطورا كبيرا في آلية العمل بما ينسجم مع التطور الهائل في مشاريع ومبادرات هيئة النقل في دولة الإمارات العربية، فضلا عن توسيع المشاركة في الجائزة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص للإسهام في تطوير النقل المستدام.



وسلط الضوء خلال حفل التكريم على جهود الجائزة في تعزيز الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية من خلال ترشيد الطاقة والاستخدام الأمثل لها، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة باعتبارها تشكل مستقبل الإنسان وبيئته الصحية، مع ترسيخ مفهوم النقل الجماعي للحد من البصمة الكربونية.