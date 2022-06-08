أخبر إيلون ماسك موظفي شركة «سبيس إكس»، بأنه من غير المحتمل أن تطرح الشركة أعمالها التجارية عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» للجمهور حتى عام 2025 أو بعد ذلك، مما يمدد الجدول الزمني المقدر للطرح العام الأولي مرة أخرى.



وأكد ماسك أن أعمال «ستارلينك» يجب أن تكون في وضع إبحار سلس مع إمكانيات نمو جيدة، وانه بهذه الشروط يمكن ان يكون تحويلها إلى شركة عامة له معنى كبير.



ويمثل الجدول الزمني الأخير لاكتتاب «ستارلينك» تأخيرا آخر، ويأتي على الرغم من الأسئلة المتكررة من مجموعة متنوعة من المستثمرين على مر السنين لامتلاك جزء من «سبيس إكس» وهو سهم لايزال يتم تداوله بشكل خاص.



وكان ماسك يستهدف في السابق عرض أسهم «ستارلينك» في أقرب وقت هذا العام، وفقا لرسالة بريد إلكتروني إلى موظفي «سبيس إكس»، قال البريد الإلكتروني، الذي أرسله ماسك في مايو 2019، «سيكون من المنطقي على الأرجح طرح «ستارلينك» للجمهور في غضون 3 سنوات أو نحو ذلك».



بعد ذلك تراجع الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس» عن هذه التقديرات، قائلا في تغريدة العام الماضي إنه سيكون «على الأقل بضع سنوات قبل أن تصبح عائدات «ستارلينك» قابلة للتوقع بشكل معقول»، مضيفا أن «الطرح العام في وقت أقرب من ذلك سيكون مؤلما للغاية».