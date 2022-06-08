دارين العلي



واصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حملاته على المخالفات في مختلف المناطق الشمالية، حيث رصد ظهر امس مخالفة هدر للتيار من إحدى الجهات الحكومية من خلال إضاءة كشافات نهاراً في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال في تلك المحافظة.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ «الأنباء»، انه تم تحذير الجهات قبل ذلك بضرورة متابعة شركات الصيانة وشركات العمالة لديهم بضرورة إطفاء الكشافات أو عدم استهلاك المياه في غسيل الواجهات بشكل غير مبرر وإلا ستتعرض تلك الجهات للمخالفة، في حين يجب أن تكون مثالا يحتذى في تطبيق القانون والحفاظ على موارد الدولة، وان أي مخالفة تصدر عنها تعتبر من المخالفات الجسيمة.

وأكد الشمري أن حملات الفريق متواصلة وعلى مختلف القطاعات، ولن يتم استثناء أي جهة أو أي شخص، ولن يتم التهاون مع أي من المخالفات.