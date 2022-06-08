وقّع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مشترك وشراكة مع شركة «زيدا» التي تعد من أهم المنصات العاملة في مجال الأطعمة والمشروبات ودعم الشركات الناشئة من المطاعم والكافيهات في الشرق الأوسط ليصبح لديهم منصات خاصة بالطلب «أونلاين»، وذلك لدعم عملاء بنك بوبيان من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية الناشئة التي يمكن أن تنضم إلى منصة «زيدا».

وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة زيد السعدون إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي البنك الدائم لدعم عملائه من أصحاب الأعمال من الأفراد والشركات لاسيما مع شريك مثل «زيدا»، الأمر الذي يوفر لهم العديد من المميزات التي يمكن أن تسهم في نمو أعمالهم وتحقيق مستويات إنتاجية أعلى لمواكبة آخر التطورات في مجال الطلب اونلاين لتحفيز بيئة الأعمال.



وأضاف ان «زيدا» تعد من اهم المنصات المتعاونة مع عديد من الشركات الناشئة من المطاعم والكافيهات في الشرق الأوسط، حيث تدعمهم في الحصول على موقع للطلب مباشرة اونلاين من دون عمولات، كما توفر لهم الحلول التقنية لتنمية حملاتهم التسويقية وتعزيز تواجدهم على مواقع التواصل الاجتماعية والتي تعد من أهم منصات تنمية الأعمال ونمو المبيعات في الوقت الحالي، ما يؤدي بالتبعية لريادة أعمالهم في مجال الأطعمة والمشروبات، وهو ما يعكس أيضا مدى تفوق البنك في دعم المشروعات لتواكب التطور العالمي نحو الابتكار والتحول الرقمي.

وتعليقا على الاتفاقية، أكد السعدون أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول ومن بينها الكويت والفرص الوظيفية، الأمر الذي يلفت إلى الحاجة الماسة لإقامة مثل هذه الشراكات لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لجميع الاطراف.

وأوضح أن من خلال الاتفاقية مع «زيدا» لن يحصل عملاؤنا على مجرد فرصة لعرض خدماتهم ومنتجاتهم من خلال حلول «زيدا» وحسب، ولكن بمجرد التسجيل في التطبيق بإمكانهم التخطيط والإدارة والمتابعة للمشروع بجانب الحصول على حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية وحلول دعم الحملات التسويقية.