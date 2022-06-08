محمود عيسى



تأكيداً لما نشرته «الأنباء» في 19 أبريل الماضي، ذكرت مجلة ميد أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مددت حتى 21 الجاري الموعد النهائي لتقديم الشركات عروضها للمرحلة الرابعة من مشروع محطة لتوليد الكهرباء في منطقة الصبية بعد أن انتهى الموعد السابق منتصف مايو الماضي بغية إعطاء المقاولين مزيدا من الوقت لإعداد عطاءاتهم بشأن عقد لتصميم وبناء المحطة البالغة طاقتها 900 ميغاواط.

وأشارت إلى أن شركة الغانم الدولية للتجارة العامة والمقاولات وشركة باور تشاينا أصبحتا من بين المزايدين المحتملين لعقد المرحلة الرابعة من مشروع الصبية.



كما تم تمديد الأجل النهائي لتقديم العطاءات حتى 21 يونيو لعقد تحويل محطة طاقة تعمل وفقا لنظام الدورة البسيطة بطاقة 250 ميغاواط داخل مجمع الصبية للطاقة إلى محطة بنظام توربينات الغاز ذات الدورة المركبة.



وتهدف الوزارة من المشاريع المخطط لها لزيادة طاقة التوليد في مجمع الصبية للطاقة بمقدار 1150 ميغاواط.



وكانت شركة المقاولات المحلية الغانم إنترناشنال للتجارة والمقاولات قد أنجزت في عام 2019 الأعمال المتعلقة بمحطة الدورة البسيطة وفي عام 2020 أكملت الأعمال بمحطة الدورة المركبة في مجمع الصبية للطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ثمة ما مجموعه 6.9 مليارات دولار من المشاريع قيد الإنشاء في الكويت من المقرر أن تعمل بالوقود الأحفوري، كما تشمل المشاريع المخطط لها والبالغ إجمالي قيمتها 20 مليار دولار أكثر من 6 مليارات دولار من مشروعات الطاقة المتجددة، وفقا لبيانات ميد بروجكتس التي تتتبع نشاطات المشروعات الإقليمية.



وقد وافق ديوان المحاسبة العام الماضي على ترسية عقد استشارات المعاملات لمشروعي شمال الزور 2 و3 والخيران 1 المستقل لإنتاج المياه والطاقة على فريق من الشركات بقيادة شركة إيرنست اند يونغ البريطانية.