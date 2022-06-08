عقد وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في قصر بيان أمس جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة د.أحمد عوض بن مبارك ووزير التخطيط والتعاون الدولي د.واعد باذيب، ووزير الصحة العامة والسكان د.قاسم بحييح، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة د.رشاد محمد العليمي والوفد المرافق إلى الكويت.



وتناولت جلسة المباحثات جميع أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وأطر تطويرها وتنميتها بما يعزز من متانة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



وحضر الجلسة وزير الصحة د.خالد السعيد، ووزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، والمستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ د.باسل الصباح.