رشيد الفعم

وجه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي المدير العام للهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل الشاهين إلى فتح تحقيق بشأن ما تم تداوله حول "إلزام موظفي الهيئة بإعادة نشر ما تصدره الهيئة من منشورات عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي".



وشدد الراجحي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء على انه "ليس من حق أي مسؤول إجبار الموظفين على إبداء أي رأي أو إعادة نشر التغريدات أو إبداء استحسان أو استهجان بأي موضوع كان".



وأكد في الوقت ذاته ان للموظفين الحرية في إبداء آرائهم وفق الضوابط القانونية.