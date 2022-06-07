أشارت الهيئة العامة للشباب إلى ان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن التعميم الصادر من أحد المديرين في الهيئة يحث فيه الموظفين في إدارته على تسويق اعمال الهيئة الموجهة نحو الشباب من خلال حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، هو خطأ غير مقصود وجهد شخصي من المدير المعني دون الرجوع للمسؤولين في الهيئة، وقد تم سحب التعميم المتداول بتوجيهات من مدير عام الهيئة لمخالفته النظم والقواعد المعمول بها، ولعدم اتفاقه مع سلم الصلاحيات والمسؤوليات، علاوة على ان الهيئة لا تفرض على موظفيها استخدام حساباتهم الشخصية للإعلان عن مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها.

وتؤكد الهيئة أن جميع أعمالها الموجهة لرعاية ودعم وتمكين الشباب قد لاقت اصداء واسعة لدى الرأي العام وتفاعلا ايجابيا من جميع اطياف المجتمع الكويتي، لتنوعها وارتباطها بقضايا الشباب وتطلعاتهم وطموحاتهم، وهذه الاعمال تم انجازها بنجاح بفضل الجهود الجبارة للعاملين والمنتسبين بالهيئة، ايمانا منهم بأن تنمية الكويت مسؤولية مشتركة.