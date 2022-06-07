تمثل 32% من إجمالي الإصابات في البلاد.. ونسبة الوفيات في "العدان" 0.2%

عبدالكريم العبدالله

كشف مدير منطقة الأحمدي الصحية د. أحمد الشطي عن تعامل قطاع الصحة العامة في المنطقة مع نحو 200 ألف إصابة بمرض "كوفيد 19"، تمثل 32% من إجمالي الإصابات في الكويت.



وقال الشطي في تصريح صحافي، على هامش لقاء جمعه مع عدد من مسؤولي الصحة العامة بمنطقة الأحمدي الصحية إن قطاع الصحة العامة التابع للمنطقة تأكد من الإجراءات الاحترازية لنحو 289 ألف حالة من المخالطين.



وأضاف أن نسبة الوفيات في مستشفى العدان كانت 0.2%.



وشدد د. أحمد الشطي على أهمية الدور الذي لعبه أبطال الصحة العامة في منطقة الأحمدي الصحية خلال الجائحة وبعدها، حيث كانوا في مقدمة المتصدين لمجابهة الفيروس، وما زال دورهم يتواصل في توفير الخدمات مرة أخرى للحجاج، وأخرى مع متابعة مستجدات الأمراض الوبائية من حولنا والتي تشمل جدري القرود والحمى النزفية وقبلها الكوليرا.



وأكد أن اللقاء الذي استمر لنحو ساعة تم فيه استعراض ومناقشة التضحيات التي قدمها القطاع وغيره من القطاعات الأخرى أثناء وقبل الجائحة وبعدها، حيث تم استعراض المكرمة الأميرية والخطوط الأمامية، وتبوؤ قطاع الصحة المعركة ضد الجائحة، والتعاون الكبير مع مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة خلال الجائحة ومن بينها الداخلية والحرس الوطني، وتحديدا أثناء فتره الحظر، إلى جانب دور مؤسسات المجتمع المدني الأهلية منها والتعاونية والخيرية.



وشدد مدير منطقة الأحمدي الصحية على ضرورة التكامل مع قطاعات وزارة الصحة مثل المختبرات ومختبر الفيروسات والصحة الرقمية، والترصد والمتابعات والاستقصاء. في المستشفى والمراكز الصحية.



وأكد د. أحمد الشطي أن الكوادر النسائية لعبت دورا محوريا واستثنائيا في معركة الواجب، حيث كانت تتابع الحالات المصابة والمخالطة في كل المناطق وعلى مدار الساعة، كما أنها تواجدت في أماكن الحظر والمستشفيات الميدانية والمحاجر والمنافذ والمستشفيات العامة والمراكز الصحية.