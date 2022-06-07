مفرح الشمري

هنأت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي رئيس المهرجان د. جمال ياقوت لحصوله على جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون لعام 2022 ، وذلك خلال الاجتماع السنوي رقم 67 الذى أقيم بمقر المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمى.

يذكر أن د. جمال ياقوت حاصل على الدكتوراه في الإخراج والإنتاج المسرحي عام 2011، ويعمل رئيسا لقسم الإخراج والوسائط المتعددة بالمعهد العالي لفنون الطفل - أكاديمية الفنون، وهو أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحي المساعد بقسم المسرح بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية - مصر، ومنتدبا للتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية - فرع الإسكندرية، وبكلية السينما والفنون الأدائية بجامعة بدر.

بدأ ممارساته المسرحية ممثلا عام 1982، ثم تحول إلى الإخراج، وأخرج ما أكثر من 70 عرضا، وحصلت عروضه على الكثير من الجوائز منها حصول عرض «بيت الدمية» على 3 جوائز في الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المصري عام 2006، جائزة أفضل مخرج صاعد، وحصول عرض «القرد كثيف الشعر» على خمس جوائز في الدورة الرابعة من المهرجان القومي للمسرح المصري منها جائزة أفضل عرض وأفضل مخرج، كما حصل عرضه «القصة المزدوجة للدكتور بالمي» على سبع جوائز في مهرجان المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وجائزتين في الدورة السابعة من المهرجان القومي للمسرح المصري، بالإضافة لترشحه لـ 3 جوائز أخرى، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عام 2014، وترشح لجائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2021.