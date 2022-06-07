ناقش مدير عام الهيئة العامة للشباب د. مشعل الشاهين الربيّع مع كل من المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام أبو سليمان والممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان الخوجة كيفية خلق فرص وظيفية للشباب في القطاع الخاص وطرق تحسين مهارات الشباب التي تخدم سوق العمل.

جاء ذلك في اجتماع عقد في الهيئة العامة للشباب اليوم الثلاثاء تم خلاله مناقشة مخرجات الزيارة السابقة للفريق الفني الاستشاري من البنك الدولي لدولة الكويت في أبريل والتي أثمرت عن تعاون فني بين الهيئة والبنك لتطوير أعمال مشاريع الهيئة الموجهة لتأهيل وتدريب الشباب والتوسع في تنفيذها لاستهداف أكير شريحة ممكنة من الشباب.

وقال مدير عام الهيئة العامة للشباب د. مشعل الشاهين الربيّع في تصريح صحافي أنه تم كذلك مناقشة أسباب هجرة المبادرين الشباب الكويتيين إلى الدول المجاورة لتأسيس شركاتهم والبدء بمشروعاتهم، مؤكداً على ضرورة معالجة بعض التشريعات التي ستساعد المبادرين الشباب على البدء بمشروعاتهم في بلدهم وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وأوضح بأن تقرير المسح الأولي لشركة بوينغ (المنفذ لمشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال) يحث على ضرورة تنظيم البيئة الاستثمارية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها رأس المال المغامر ، كما يجب أن تقوم الحكومة بتحديد أفضل المشاريع الريادية والمشاركة في تمويلها بالشراكة مع رؤوس الأموال الاستثمارية في شركات القطاع الخاص.

وبيّن أن المسح الأولي أشار إلى امتلاك المبادرين الشباب في دولة الكويت لعقلية استراتيجية وشغف في الابتكار وريادة الأعمال تمكنهم من تنمية القطاع التكنولوجي في البلاد، لافتاً إلى استفادة ما يقارب 250 شابا وشابة هذا العام من برامج مشروع (المبادر المحترف) في القطاعات الاقتصادية الواعدة.