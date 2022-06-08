- لجنة حولي تزكي ناصر الجدعان رئيساً وسعود الكندري مقرراً لها
- اللجنة الفنية تزكي في اجتماعها الأول: د.حسن كما رئيسا وناصر الكفيف مقرر اللجنة
- لجنة العاصمة تزكي فهد العبد الجادر رئيساً وحسن كمال مقررا لها
أعضاء لجنة العاصمة
منيره الامير
د. حسن كمال
اسماعيل بهبهاني
فهد العبدالجادر
ناصر الجدعان
أعضاء لجنة حولي
شريفة السلفان
فرح الرومي
د، حسن كمال
سعود الكندري
ناصر الجدعان
أعضاء لجنة الفروانية
علياء الفارسي خالد المطيري
فهيد المويزري
اسماعيل بهبهاني
عبدالله العنزي
أعضاء لجنة الأحمدي
ناصر الكفيف
سعود الكندري
عبداللطيف الدعي
نصار المهيني
شريفه الشلفان
أعضاء لجنة مبارك الكبير
نصار العازمي
فهد العبد الجادر
ناصر الكفيف
علياء الفارسي
شريفه الشلفان
أعضاء اللجنة الفنية
د. حسن كمال
عبداللطيف الدعي
عبدالله العنزي
ناصر الكفيف
ناصر الجدعان
علياء الفارسي
منيره الامير
أعضاء اللجنة القانونية والمالية
فهد العبدالجادر
شريفه الشلفان
اسماعيل بهبهاني
خالد المطيري
ناصر الكفيف
لجنة الاصلاح والتطوير
علياء الفارسي
شريفه الشلفان
اسماعيل بهبهاني
عبداللطيف الدعي
فرح الرومي
أعضاء لجنة الجهراء
عبداللطيف الدعي
خالد المطيري
منيره الامير
فهيد المويزري
عبدالله العنزي
أعضاء لجنة مزاولة المهن الهندسية
اسماعيل بهبهاني
د. حسن كمال
عبداللطيف الدعي
فرح الرومي
منيره الامير
لجنة شؤون البيئة
علياء الفارسي
شريفه الشلفان
منيره الامير
عبدالله العنزي
اسماعيل بهبهاني
لجنة الاعتراضات والشكاوى
د. حسن كمال
فهد العبدالجادر
اسماعيل بهبهاني
نصار المهيني
عبدالله العنزي