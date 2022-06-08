أكدت الوكيل المساعد لشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية نائب رئيس فريق منظومة الأمن الغذائي هيام الخضير اليوم الأربعاء متانة الأمن الغذائي في البلاد وتوفر السلع في الجمعيات التعاونية وان المخازن "ممتلئة" بالمواد الغذائية.

وقالت الخضير في تصريح صحفي خلال جولة لفريق منظومة الأمن الغذائي في جمعية الزهراء إن هذه الجولة تأتي حرصا على متابعة الوضع الغذائي واتخاذ جميع الاجراءات الممكنة لتعزيزه وحمايته واستدامته.

وأضافت أن هذه الجولة جاءت بعد صدور قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو وبتوجيهات من مجلس الوزراء لتشكيل فريق عمل بالوزارة لدعم منظومة الأمن الغذائي.

وأوضحت أن جولات الفريق مستمرة في الجمعيات لمراقبة الأسعار والوضع العام لحماية الأمن الغذائي والحرص على متانته وتوفير حاجات المستهلك.

وذكرت أن (الشؤون) وضعت آلية عمل خلال اجتماعها الأول لتشكيل هذا الفريق وانه "في حال رصد أي قصور من الجمعيات التعاونية في توفير المخزون السلعي عمدا سيتم مخالفتها من خلال وزارة الشؤون أما الشركات والمحال التي تقوم بهذا العمل المخالف ستتصدى لها وزارة التجارة".

من جانبه قال رئيس التفتيش في وزارة التجارة بمحافظة الفروانية عبدالعظيم الشمري في تصريح مماثل إن جولة اليوم جاءت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون للتفتيش والتأكد من توفر السلع على رفوف الجمعيات بالكميات التي تناسب حاجة المستهلك.

وأوضح الشمري انه تم توزيع فرق وزارة التجارة في جميع المحافظات لرصد أي شركات أو جمعيات أو محال تقوم بإخفاء السلع لعمل كسب غير مشروع مؤكدا أنه في حال الرصد سيتم مخالفة من يقوم بهذا العمل وإحالته إلى النيابة التجارية.