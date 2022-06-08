الصويان: عرضنا على الفارس بعض المطالب منها قلة الدعم المادي ووعد بدراستها من قبل اللجنة الدائمة

استقبل وزير النفط د. محمد الفارس، رؤساء الاتحادات المعنية بالأمن الغذائي، حيث استمع لمطالب القطاعات والتحديات التي تواجهم ووعد بحلها ورفعها للجنة الامن الغذائي والمشكّلة من قبل مجلس الوزارء .

وفي تصريح له قال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان: لقد تشرفنا اليوم مع رئيس اتحاد منتجي الالبان عبد الحكيم الاحمد ورئيس مربي الثروة الحيوان محمد البغيلي بلقاء وزير النفط وكان لقاء مثمرا، حيث تم طرح بعض المعوقات التي تواجه القطاعات المنتجة.

وأضاف الصويان لقد عرضنا على الوزير بعض مطالب القطاعات بخصوص قلة الدعم المادي في ظل ارتفاع الاسعار العالمية بالإضافة إلى عدد من المطالب الأخرى ووعد الوزير بدراستها من قبل اللجنة الدائمة لمتابعة كل الجهات المعنية بالأمن الغذائي.

وثمن الصويان جهود وزير النفط ومتابعاته قطاعات الأمن الغذائي وتذليل التحديات التي تواجهها، معربا عن طموحات جميع الصيادين بتحقيق المطالب المستحقة ويأتي في مقدمتها قرية الصيادين .