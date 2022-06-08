استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، وبحضور سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، د. رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد ألقى سموه كلمة ترحيبية بهذه المناسبة هذا نصها:

في البداية يسرني أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وارحب بكم في بلدكم الثاني دولة الكويت مهنئا اخي فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة بمنصبه معتزا بنشأته العسكرية في دولة الكويت وخبرته العملية التي ستمكنه باذن الله تعالى من النهوض بالبلد الشقيق حتى يعود (اليمن السعيد) الذي عهدناه.

وفي هذا الصدد نؤكد عمق العلاقات الاخوية والتاريخية التي تربط دولة الكويت والجمهورية اليمنية الشقيقة الممتدة رسميا لاكثر من اربعة عقود داعين الله تعالى ان تعبر بسلام وامان ما تواجهه من ازمات و تحديات وصولا لتحقيق الامن الدائم والاستقرار الشامل في ربوعها.

ان دولة الكويت قيادة وشعبا لتدعم الجهود المستحقة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وتعرب عن تقديرها ودعمها الكامل لمساعي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والجهود الكبيرة التي تقوم بها في سبيل تحقيق الاستقرار والصالح اليمني كما تدعم دولة الكويت الجهود الاممية الرامية لحل الازمة اليمنية سياسيا وسلميا ولرفع المعاناة عن اليمنيين انسانيا واقتصاديا.

وستظل الكويت على عهدها بالوقوف الى جانب اشقائها لاسيما اليمن الشقيق وستظل قيادتها السياسية حاضنة لمساعي السلم والسلام للشعوب الشقيقة ولصديقة.

وقد رافقه وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين محمد البحسني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض احمد بن مبارك ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبدالله باذيب ووزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حميد ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح وعددا من كبار المسؤولين وسفير الجمهورية اليمنية لدى دولة الكويت علي منصور بن سفاع.

وقد حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. باسل الصباح وكبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد.