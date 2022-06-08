بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى عبدالله عبدالعزيز المحري رئيس المجلس البلدي أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تزكيته رئيسا للمجلس البلدي متمنيا له ولأخواته وإخوانه أعضاء المجلس البلدي كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه كما بعث سموه رعاه الله ببرقية تهنئة مماثلة إلى سعادة خالد مفلح المطيري بمناسبة تزكيته نائبا لرئيس المجلس البلدي.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد ببرقية تهنئة إلى عبدالله عبدالعزيز المحري رئيس المجلس البلدي ضمنها سموه خالص تهانيه مناسبة تزكيه رئيسا للمجلس البلدي متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد كما بعث سموه ببرقية تهنئة مماثلة إلى سعادة خالد مفلح المطيري بمناسبة تزكيته نائبا لرئيس المجلس البلدي.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.