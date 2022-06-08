أشاد الأمين العام للمركز الاسلامي بروما د.عبدالله رضوان اليوم الاربعاء، بدور الكويت الحيوي والريادي في العمل الإنساني والخيري على مستوى العالم وكونها في طلائع الدول الداعمة للمركز ودوره الكبير في نشر الاعتدال والتسامح.

وذكرت سفارة الكويت في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الامين العام خلال استقباله سفير دولة الكويت لدى ايطاليا الشيخ عزام مبارك الصباح في مسجد روما الكبير قال ان "للكويت جميل الأثر بإسهامها الواضح في إذكاء خطاب الاسلام الوسطي والمعتدل وترسيخ قيم الحوار والعيش المشترك".

ومن جهته أكد السفير الشيخ عزام الصباح أهمية دور المركز الإسلامي في روما ورسالته المستنيرة في إبراز الوجه الحضاري للاسلام والمسلمين مستذكرا في هذا الصدد الداعية الشيخ عبدالرحمن السميط رحمه الله ودوره الفريد في نشر سماحة الاسلام ووسطيته.