تقدم النائب د.عبد الله الطريجي باقتراح برغبة بافتتاح "مركز خدمة المواطن" في مقر الهيئة العامة للرياضة لتستفيد منه الأندية الرياضية، وافتتاح مركز آخر لخدمة المواطن في مقر اللجنة الاولمبية لخدمة الاتحادات الرياضية،على أن يتم تحديد ساعات العمل في المركزين بالتنسيق بين كلّ من وزارة الداخلية والهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية.

وأِشار الطريجي في اقتراحه إلى الدور الهام والحيوي لكل من الهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية في خدمة الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العقلية والفنية ،منوها بالإقبال الكبير من الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية في مختلف الأندية والمراكز الرياضية .

وأكد ان اقتراحه يأتي حرصا على خدمة الشباب والعاملين في الأنشطة الرياضية وتوفيرا للوقت والجهد من خلال تسهيل الخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء والسرعة في إنجاز المعاملات.