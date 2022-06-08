اتهم الممثل براد بيت طليقته أنجيلينا جولي بأنها تعمدت إيذاءه من خلال بيعها أحد الأوليغارشيين الروس أسهمها في حقل كرمة يملكه النجمان في جنوب فرنسا، إذ كانت تعلم أن زوجها السابق شديد التعلق بهذا العقار.

وأورد بيت هذه الاتهامات في وثائق جديدة ضمّها أخيراً إلى الدعوى المدنية التي رفعها على جولي أمام محكمة في لوس أنجليس في وقت سابق من السنة الحالية.

وأقام الزوجان العام 2011 شراكة مع عائلة بيران الفرنسية التي تعمل في زراعة الكرمة

وكان النجمان استحوذا عام 2008 على العقار الذي تبلغ مساحته 500 هكتار، بينها 50 هكتاراً من الكروم.

واحتضن القصر والأرض المحيطة به عام 2014 حفلة زفاف جولي وبيت بعد علاقة مساكنة استمرت سنوات، وما لبثا أن شرعا عام 2016 في إجراءات الطلاق المستمرة مذّاك، وشهدت معارك قانونية طويلة أبرزها تلك المتعلقة بحضانة أبنائهما الستة.

وفي شباط/فبراير الفائت ، أقام الممثل دعوى على زوجته السابقة لكونها على قوله، باعت أسهمها في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، مع أن النجمين "اتفقا على ألا يبيع أي منهما حصته في عقار ميرافال من دون موافقة الآخر".

كذلك اتهمها بأنها كانت توقفت "منذ وقت طويل" عن المساهمة مالياً في ميرافال قبل إبرامها هذه الصفقة.