قال مصدران مطلعان إن من المقرر أن توقع فرنسا على اتفاقات أرتميس متعددة الأطراف التي تقودها الولايات المتحدة بهدف وضع قواعد حاكمة لسلوك الدول في الفضاء وعلى سطح القمر.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتها، أن توقيع فرنسا على الاتفاقات سيمثل أحد أهم المصادقات حتى الآن على جهود واشنطن لوضع القواعد والمعايير القانونية الدولية لاستكشاف سطح القمر.

ولم ترد متحدثة باسم وكالة الفضاء الفرنسية حتى الآن على طلب للتعليق. ولم ترد متحدثة باسم إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، التي قادت صياغة اتفاقات أرتميس، على رسالة بالبريد الإلكتروني طلبا للتعليق.

وقال أحد المصدرين إن الاتفاقات تأتي بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس وكالة الفضاء الفرنسية.

تشمل الاتفاقات، التي بُنيت بشكل أساسي على مبادئ أوسع في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، مجموعة من المبادئ المصممة لتعزيز الاستخدامات السلمية للفضاء، من تأسيس "مناطق أمان" ستحيط بالقواعد المستقبلية على سطح القمر إلى تبادل البيانات العلمية مع الدول الأخرى.