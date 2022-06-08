طرحت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، أغنيتها الجديدة "سمك القرش"، عبر قناتها الرسمية على "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان كريم ومانو وأمين نبيل.

وكانت سابا قد انتهت الأسبوع الماضي من تصوير كليب الأغنية، والذي أخرجه جاد شويري، وشوقت جمهورها ومتابعيها الاثنين/ بطرح برومو الأغنية.

يذكر أن نيكول سابا شاركت في موسم عيد الفطر الماضي في العرض المسرحي "الليلة الكبيرة"، من تأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة، وبطولة محمود عبدالمغني، محمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن توتا، وبدرية طلبة، وميرهان حسين، وأمير صلاح الدين، وطه دسوقي.

ومسرحية "الليلة الكبيرة" مأخوذة عن النص المسرحي "المواطن مهري" والذي تدور أحداثه حول أحد المواطنين الذي يتحول منزله هو وزوجته إلى مزار أثري، بعد أن يتم اكتشاف تحف أثرية في منزلهما، ويصبح المنزل مطمعًا للعديد من الأشخاص في محاولة للاستيلاء عليه، وتتوالى الأحداث كل ذلك في إطار كوميدي.

وكانت آخر الأعمال الدرامية للفنانة نيكول سابا، مسلسل "نقل عام" للمخرج عادل أديب، وشاركها في البطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، ودارت أحداثه في 30 حلقة.