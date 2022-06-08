بعناية زائدة وحرص شديد، يعمل جابرييل جياكوسا الباحث في جامعة بولونيا في الأرض ضمن فريق ينقب في الركن الشمالي الشرقي من الموقع الأثري في نينوى بالعراق.

قال جياكوسا إن هناك اعتقادا منذ سنوات بأن هذا الجزء من الموقع كان مكانا غنيا بالحدائق والبساتين، مضيفا أن أعمال الحفر كشفت عن صورة مختلفة.

وأضاف "كانت هذه المنطقة مكتظة بالمباني التي تربط بينها طرق صغيرة وشوارع (أخرى) كبيرة. وبناء عليه فإن هذا الجزء من نينوى كانت تشغله بنايات كثيرة مثل المنازل والورش".

وقال نيكولو مارشيتي، أستاذ آثار الشرق الأدنى في جامعة بولونيا إن هذا المشروع العراقي الإيطالي المشترك انطلق في عام 2019 وهو ثمرة تعاون بين جامعة بولونيا والهيئة العامة العراقية للآثار والتراث.

أضاف مارشيتي أن الفريق لا يعمل فحسب على حماية الموقع لكنه يعمل أيضا على الترميم وإصلاح بعض الأضرار التي لحقت بالبنايات القديمة على يد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضح "هذا ليس مجرد بحث أثري. مدينة نينوى القديمة تعرضت لأضرار شاملة نتيجة تعديات شرق الموصل الحديث. لذلك علينا أن نتعايش مع هذا الواقع لكن (علينا) أيضا في نفس الوقت وضع استراتيجيات، وتقديم مبررات لحماية الموقع أمام السكان في المقام الأول".

وقال مارشيتي لرويترز إن السلطات المحلية تعتزم إنشاء منطقة خضراء بجوار الموقع لجذب السياح.

أضاف "في المنتصف، نبني هذا العام مركزا سياحيا. بدون استخدام الخرسانة، أو أي شيء آخر. سيكون مبنى من الطوب اللبن يراعي مقتضيات الاستدامة والحفاظ على البيئة، والمنطقة الأثرية، ويمكن للسائحين أن يجدوا فيه الراحة، ويحصلوا على المعلومات".

وقال عمر حمدون من مفتيشة الآثار والتراث في نينوى "تم العثور على ما يقارب خمسين رقم طيني إضافة إلى اللغه الأثرية المتمثلة بالخرز والأختام والكتابات بالألواح المسمارية إضافة إلى اكتشاف قناة المياه التي تدخل المياه إلى مدينة نينوى الأثرية من الجهة الشرقية".