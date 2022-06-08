رفع ورثة كاتب يستند فيلم "توب غَن" (1986) إلى أحد مقالاته دعوى الاثنين على شركة الإنتاج العملاقة "باراماونت بيكتشرز" لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، على ما أظهرت مستندات المحكمة.

وبعد ستة وثلاثين عاماً على عرض "توب غَن"، وهو فيلم من بطولة توم كروز يستند إلى مقالة عنوانها "توب غانز" كتبها إيهود يوناي عام 1983، طرحت "باراماونت بيكتشرز" في أواخر أيار/مايو "توب غَن: مافريك"، وهو تتمة للعمل الأصلي.

وحقق الفيلم الجديد من إنتاج شركتي "باراماونت بيكتشرز" و"سكايدانس ميديا"، نجاحاً بارزاً منذ بدء عرضه في صالات السينما، إذ أصبح بين الأفلام العشرة ذات المداخيل الأعلى المسجلة في الأسبوع الثاني لعرضها في الولايات المتحدة وكندا.

وكان "توب غَن: مافريك" عُرض في مهرجان كان السينمائي الذي تلقى توم كروز خلاله سعفة ذهبية فخرية.

وأشارت الدعوى إلى أنّ "شوش ويوفال يوناي يؤكدان أنّ تتمة +توب غَن+ استوحيت على غرار الفيلم الأصلي، من مقالة للكاتب، وهو ما تنفيه شركة الإنتاج".

ويسعيان للحصول على أمر قضائي يمنع "باراماونت بيكتشرز" من توزيع تتمة الفيلم بالإضافة إلى مطالبتهما بتعويض لم يُحدّدا قيمته.

وقالت شركة الإنتاج في بيان نشرته الاثنين وسائل إعلام عدة إن "لا أساس" لهذه الاتهامات، مضيفةً "سندافع بقوة عن أنفسنا".