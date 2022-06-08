تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تبني إطار عمل مشترك لتقييم معايير وضع الحد الأدنى للأجور عبر الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاق مؤقت أبرمه البرلمان الأوروبي مع دول التكتل، ويمثل مثل هذا الاتفاق تقدما في الاتحاد الأوروبي، حيث تتردد بعض الدول في السماح بأي نوع من مراقبة التكتل لاتفاقات الأجور، وبخاصة الدول الاسكندنافية ، التي لها تاريخ طويل في اتفاقيات التفاوض الجماعي.

وقالت أجنيس يونجيريوس عضوة البرلمان الأوروبي الهولندية المنتمية إلى مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين (تيار يسار الوسط) في بيان إن الاتفاق الجديد "يدفع باتجاه زيادة أجور العاملين الذين يتقاضون أقل أجور في الاتحاد الأوروبي".

ويطلق الاتفاق إجراء تقوم من خلاله دول الاتحاد الأوروبي بتقييم مدى كفاية الحد الأدنى للأجور لديها لضمان "مستوى مقبول من المعيشة"، وفقا للبرلمان الأوروبي.