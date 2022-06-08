وجهت أسرة مقاتل بريطاني في أوكرانيا، كانت قوات روسية قد أسرته، نداء مؤثرا ، حيث يواجه اتهامات تصل عقوبتها المحتملة إلى الإعدام.

وقال أقارب إيدن اسلين، وهو واحد من ثلاثة رجال، متهمين بكونهم مرتزقة، لصالح القوات الأوكرانية، إنهم يعملون مع وزارة الخارجية والحكومة الأوكرانية لإعادته إلى بلاده، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأربعاء.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، وصفوا اسلين بأنه "رجل محبوب للغاية ويفتقدونه بشدة".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أمس الثلاثاء أن اسلين28/ عاما/ وشريكه المتهم شون بيتر48/ عاما/ ظهرا في قفص الاتهام في المنطقة الموالية لروسيا.

وإذا أدين الرجلان الاتهامات، التي تشمل محاولة "الاستيلاء على السلطة"، فأن هناك مخاوف من احتمال أن تمرر المحكمة، غير المعترف بها دوليا، عقوبة بالإعدام.

وكلاهما كانا عضوين في الوحدات العسكرية الأوكرانية النظامية في ماريوبول.