أفاد تقرير إخباري بأن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك أخبر الموظفين في "سبيس إكس" أن الشركة لا تنوي طرح أسهم "ستارلينك" لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لاكتتاب عام قبل عام .2025

ونقلت محطة (سي إن بي سي) الثلاثاء عن ماسك القول خلال اجتماع خاص لموظفي الشركة الأسبوع الماضي: "لست متأكدا بالضبط متى يكون هذا (الاكتتاب العام)، ولكن ربما سيكون الأمر بعد ثلاث أو أربع سنوات من الآن .. أنا لا أعرف، هذا مجرد تخمين".

وتعني فترة ثلاث إلى أربع سنوات أن الاكتتاب العام الأولي لشركة ستارلينك لن يتم إلا بعد عام 2025 ، وهو ما يتأخر عن التقديرات الأولية لماسك.

وفي رسالة بريد إلكتروني أرسلها ماسك في أيار/مايو 2019 وحصلت عليها (سي إن بي سي) ذكر ماسك أنه "من المحتمل أن يكون من المنطقي أن نطرح ستارلينك للاكتتاب العام في غضون ثلاث سنوات أو نحو ذلك".

ثم تراجع ماسك عن هذا التقدير، قائلا في تغريدة العام الماضي إنه "سيستغرق الأمر بضع سنوات على الأقل قبل أن يمكن التنبؤ بإيرادات ستارلينك بشكل معقول"، مضيفا أن "طرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت أقرب من ذلك سيكون مؤلما للغاية".

وفي الاجتماع الأخير ، تردد أن الرئيس التنفيذي كرر هذه النقطة لموظفي سبيس إكس بأنهم "لا ينبغي أن يفكروا في الأشياء التي يتم طرحها للاكتتاب العام على أنها مثل طريق مؤكد إلى الثروات".

وأضاف ماسك: "الأسواق العامة متقلبة".