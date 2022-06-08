تخطط ألمانيا لإحياء الذكرى السنوية الأولى لضحايا فيضانات وادي آر، والتي أسفرت عن وفاة 134 شخصا.

وأعلنت إدارة منطقة آرفايلر الأكثر تضررا من الكارثة أنه من المخطط إقامة سلاسل بشرية وقرع الأجراس خلال مراسم إحياء الذكرى الشهر المقبل للتعبير أيضا عن "التضامن مع عشرات الآلاف من السكان المتضررين".

وأصيب أكثر من 750 شخصا ودمرت آلاف المنازل في الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة للغاية خلال يومي 14 و 15 تموز/يوليو 2021 في وادي آر.

ودعت مديرة المنطقة، كورنيليا فايجاند، جميع الأطراف المهتمة إلى إحياء الذكرى في 14 تموز/يوليو المقبل في المنتجع العلاجي بمنطقة نوينار-أروفيلر، والذي "يمكن يسع لمشاركة حوالي 2000 شخص".

ووفقا لقرار مجلس المنطقة، تم تخصيص 30 ألف يورو لهذه الفعاليات.