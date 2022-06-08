أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5ر0% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشه بمعدل1% بعد نموه بمعدل 8ر3% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وذكر مكتب الحكومة اليابانية في بيان أن إجمالي الناتج المحلي لليابان سجل انكماشا بمعدل 1ر0% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو ما جاء أيضا أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش ربع سنوي بمعدل 3ر0%، بعد نمو ربع سنوي بمعدل 9ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وشهد الربع الأول من العام الحالي انكماش الإنفاق الرأسمالي بمعدل 7ر0% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 3ر0% بعد نموه بمعدل 4ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

كما تراجع الطلب الخارجي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4ر0% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات بعد نموه بنسبة 1ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضي.