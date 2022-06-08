لا يزال الفحم أهم مصدر في ألمانيا لإنتاج الكهرباء، لكن حصة مصادر الطاقة المتجددة زادت أيضا مؤخرا.

ففي الربع الأول من عام 2022 جاء 9ر52% من إجمالي حجم الكهرباء المولدة البالغة 8ر143 مليار كيلووات / ساعة من مصادر طاقة تقليدية مثل الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء.

وبلغت حصة مصادر المتجددة، مثل طاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية والغاز الحيوي، 1ر47%، بحسب بيانات المكتب.

وبينما انخفضت كمية الكهرباء المغذية للشبكات من المصادر التقليدية بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت بنسبة 21% في مصادر الطاقة المتجددة.

وكان أهم مصدر للطاقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري هو الفحم الذي شكل 5ر31% من إجمالي الكهرباء التي جرى توليدها. وزادت كمية الكهرباء المولدة من الفحم في الشبكات الألمانية بنسبة 5ر12% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت حصة طاقة الرياح، ثاني أهم مصدر لتوليد الكهرباء في ألمانيا، نسبة 1ر30% في الربع الأول.

وأوضح المكتب أن كمية الكهرباء المولدة من طاقة الرياح ارتفعت بنسبة 8ر28% في غضون عام. وعزا المكتب هذا الارتفاع إلى أن الربع الأول من عام 2021 كان بلا رياح نسبيا.

وانخفضت على نحو ملحوظ كميات الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي بنسبة 17%، والمولدة من الطاقة النووية بنسبة 49%.

ونتيجة للتخلص التدريجي من الطاقة النووية، تمثل الطاقة النووية الآن 6% فقط من إجمالي كمية الكهرباء التي يتم تغذيتها في الشبكات، بينما يمثل الغاز الطبيعي 13%.