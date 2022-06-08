صرحت المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل بأن لديها "ثقة كاملة" في الحكومة الألمانية الجديدة وخليفتها المستشار أولاف شولتس.

تأتي هذه التصريحات بعد مرور نصف عام على تولي شولتس رئاسة الحكومة الألمانية الجديدة التي تلت حكومة ميركل.

وقالت ميركل في مسرح "برلينر انزيمبل" إن الانتقال الحكومي سار بشكل جيد للغاية، وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة بها أشخاص ليسوا من "القادمين الجدد" ويعرفون المعطيات القائمة.

وكانت ميركل تخلت عن الترشح لولاية جديدة بعد 16 عاما قضتها في حكم ألمانيا، وقالت ميركل إنه كان قد اتضح لها تماما أنها كانت اللحظة المناسبة للتوقف.

وفي ردها على سؤال عن حالتها، قالت ميركل إن حالتها جيدة على المستوى الشخصي لكنها قالت إنها مشغولة للغاية بـ " نقطة التحول" التي أحدثتها الحرب الروسية على أوكرانيا، وأضافت أنها تشعر في بعض الأحيان بالحزن.

وتحدثت ميركل عن قضاء رحلات طويلة في الشتاء على بحر البلطيق وقالت إنها استمعت إلى العديد من المدونات الصوتية.

وتابعت ميركل أنها لم تشعر بالملل وأنها شغلت الأيام بشكل جيد للغاية مشيرة إلى أنها في الماضي لم يكن لديها سوى "مواعيد ومواعيد ومواعيد"، وقالت إنها تأقلمت مع المرحلة الجديدة من حياتها بشكل ممتاز.