ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لماليزيا إلى 2ر474 مليار رينجيت (8ر112 مليار دولار) حتى 31 أيار/مايو الماضي، بحسب بيان للبنك المركزي الماليزي، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات سابقة أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد كان بلغ 4ر111 مليار دولار حتى 13 أيار/مايو الماضي.

وكانت وزيرة السياحة والفنون والثقافة الماليزية، نانسي شكري، أفادت في الرابع من حزيران/يونيو الجاري بأن ماليزيا تمكنت من جذب أكثر من مليون سائح حتى الآن، منذ إعادة فتح الحدود في الأول من نيسان/أبريل الماضي، وهو ما يزيد عن نصف العدد المستهدف للسائحين الدوليين البالغ مليوني سائح الذي حددته الحكومة.