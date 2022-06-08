قالت الهيئة الاوروبية لسلامة الاغذية من مقرها الرئيسي في مدينة بارما الإيطالية، إنه قد تم تعليق تقييم مادة الكانابيديول بوصفها "غذاء جديدا"، وذلك قيد انتظار تقييم البيانات الجديدة بشأن آثارها الصحية.

وقالت الهيئة التابعة للاتحاد الأوروبي إنه "لا يمكن لعلماء الهيئة الاوروبية لسلامة الاغذية حاليا إثبات سلامة الكانابيديول بوصفه غذاء جديدا، بسبب وجود نقص في البيانات وشكوك بشأن المخاطر المحتملة المتعلقة بتناوله ".

ومن جانبه، قال دومينيك تورك، الأستاذ الذي يترأس اللجنة المعنية بالامر، والتابعة للهيئة الاوروبية لسلامة الاغذية: "لقد حددنا العديد من المخاطر المتعلقة بتناول الكانابيديول، وقررنا أن هناك الكثير من الثغرات في البيانات المتعلقة بهذه الآثار الصحية، والتي تحتاج إلى سدها قبل أن تمضي هذه التقييمات قدما".

وأكد تورك أن اللجنة لم تستنتج أن الكانابيديول غير آمن كغذاء. ومن جانبها قالت الهيئة الاوروبية لسلامة الاغذية إن هناك بيانات غير كافية حول تأثير الكانابيديول على الكبد والجهاز الهضمي ونظام الغدد الصماء والجهاز العصبي وعلى الصحة النفسية للأفراد.