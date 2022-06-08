قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة يمضى في مسار نحو تسجيل مستويات قياسية مرتفعة في 2022 و2023 بينما يواصل الاقتصاد النمو.

وتوقعت الوكالة الحكومية أن الطلب على الكهرباء في أكبر اقتصاد في العالم سيقفز إلى 4010 مليارات كيلووات-ساعة في 2022 و4019 مليار كيلوووات-ساعة في 2023، من 3930 مليار كيلووات-ساعة في 2021 .

ويقارن ذلك مع أدنى مستوى في ثمانية أعوام البالغ 3856 مليار كيلووات-ساعة في 2020 أثناء ذروة الجائحة، وأعلى مستوى على الإطلاق البالغ 4003 مليارات كيلووات-ساعة في 2018 .