أظهرت بيانات مكتب الإحصاء اليوناني نمو اقتصاد اليونان خلال الربع الأول من العام الحالي بوتيرة أسرع، بفضل الطلب المحلي والإنفاق الاستثماري القوي.

وذكر مكتب الإحصاء أن إجمالي الناتج المحلي سجل ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 3ر2% مقارنة بالربع السابق، بعد نموه بمعدل 8ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

كما سجل الاقتصاد اليوناني نموا سنويا بمعدل 7% خلال الربع الأول، مقابل نموه بمعدل 1ر8% سنويا خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وعلى جانب الإنفاق أظهرت البيانات نمو الاستهلاك النهائي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5ر2% مقارنة بالربع الأخير من العام الماض، في حين زاد الإنفاق على الأصول الرأسمالية بنسبة 7ر3%.

في الوقت نفسه تراجعت الصادرات اليونانية خلال الربع الأول بنسبة 6ر3% في حين تراجعت الواردات بنسبة 6ر5%.