A DAY TO DIE



بعد قتله عضواً في إحدى عصابات المخدرات الخطيرة، يجد «كونور» نفسه في مواجهة العديد من المواقف العصيبة، ويلجأ إلى طلب المساعدة من فريق عمليات عسكرية قديم من أجل إنقاذه قبل فقدانه كل من يحب.



الفيلم من إخراج: ويز ميلر، بطولة: بروس ويلس، فرانك غريلو، كيفين ديلون، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 23 الجاري.











DC LEAGUE of SUPER-PETS



بينما ينشغل «سوبرمان» في عطلته الخاصة بعيدا عن محاربة الجريمة، يصبح على كلبه الأليف التدخل لإنقاذ الأمور وتكوين تحالف بمساعدة قطة تمتلك القدرة على الطيران. الفيلم من إخراج كل من: جاريد ستيرن وسام ليفين، بطولة: دواين جونسون، كيفن هارت، فانيسا باير، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 28 الجاري.







ELVIS



في إطار من الدراما، يتناول العمل السيرة الذاتية لمغني الروك والرول الشهير إلفيس بريسلي، من خلال رحلة صعوده للشهرة وعلاقته بمكتشف المواهب الشهير توم باركر. الفيلم من إخراج: بازا لورمان، بطولة: كودي سميت ماكفي، توم هانكس، أوستن روبرت باتلر، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 23 الجاري.