هناك الكثير من الأشخاص وبالأخص في العالم العربي لا يعرفون ما هي السينما، بالرغم من وجود الكثير من الأكاديميات والمعاهد التي تدرس هذا الفن كمنهج أساسي أو فرعي، لكن مازال هذا المفهوم غامضا على الصعيد العام، حيث إن العديد من الأشخاص يعتبرون أن السينما فن أدنى من غيره ولا يمكن اعتباره فنا قائما بذاته، وهذا لأنه يعتمد على غيره من الفنون واقتباسه من المسرح والأدب واعتماده على الرقص والموسيقى وغيرها، كما أن هذه الظاهرة أيضا واجهتها السينما الغربية بالتشكيك: هل هي فن أم ليست كذلك؟



كان رودلف آرنهايم الألماني يدافع عن السينما ويؤكد على أنها فن بحد ذاته، لكن كان ينفي علاقة السينما بالواقع بل إنها تخلق واقعها الخاص، وقد أيد فكرة الفيلم الصامت وصوره بمفهوم جمالي خالص، وفي المقابل كان أندريه بازان يرى أن أهمية السينما تكون في تجسيدها للواقع لذلك يبرز هنا المفهوم الاجتماعي على المفهوم الجمالي.



نشأة السينما



كانت فكرة التصوير موجودة في عصور ما قبل التاريخ، حيث إن الإنسان حاول تصوير بعض العناصر الموجودة في بيئته على جدران الكهوف التي عاش فيها، بعد ذلك تطور هذا المفهوم على مر السنين لنراه بصورته الحالية، كما تعتبر السينما من أهم عوامل تكوين الرأي العام، حيث إنها لاقت قبولا كبيرا من الجماهير لما لها من خصائص جاذبة، فهي تجمع بين الصورة والحوار والاستعراض والموسيقى، كما أنها تناقش مجموعة من المشكلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.



تطور الموضوعات



حققت السينما وعيا كبيرا خلال سنواتها العشرين من مسيرتها، حيث كان روسيليني وبازان قائدي هذا التطور، إذ كان بازان مؤمنا بأن السينما الحديثة كانت محررة من قيود الأسلوب الكلاسيكي، وكان السبب الأساسي وراء هذا التغيير هو الموضوع أو المحتوى لما يعرض بالسينما، ومن أهم وظائف السينما الوظيفة الترفيهية التي تتمثل في الاستمتاع بأوقات الفراغ بمشاهدة الأفلام وغيرها، وتعد هذه الوظيفة هي الأولى للسينما، والوظيفة الدعائية، ثم الوظيفة الجمالية، حيث تعتبر السينما من الفنون الجميلة، وهذه من أهم الوظائف، وأخيرا الوظيفة التعليمية التي تتمثل في عرض بعض الدروس التعليمية في مختلف المجالات.

وتتميز موضوعات السينما بالتنوع والاختلاف الدائم وهذا بحد ذاته من أقوى المؤثرات على الرأي العام ودليل على ثقافة الشعوب من خلال تقديم أنماط اجتماعية متعددة من ثقافات مختلفة.



لا ينكر أحد من المؤسسين لهذا الفن ولا حتى من الجمهور أن السينما أضافت الكثير إلى معرفته وربما غيرت من أفكاره، إن تأثير السينما مباشر حتى في تغيير وتوجيه العقل الجمعي في المجتمع، فقد ولدت هذه الصناعة نتيجة التلاقح بين العلم والفن وارتبطت بأبحاث علمية مرتكزة بشكل مباشر على علوم متعددة من الفيزياء والكيمياء والرياضيات، بالإضافة إلى الفنون الست الأساسية والتي عرفها الإنسان منذ بدء الخلق، فكيف لمعارضي ذلك التطور والتقدم أن يتغافلوا عن أن السينما مولود أوجده التقدم والتطور العلمي، كيف يمكننا فصلها عن أصلها، وهي وجدت لتتجدد وتخلق وتبدع، فالسينما منذ أن ولدت لم تتوقف عن السير إلى الأمام وما بقيت عاثرة حيث وجدت، بل إنها منذ بدايتها وهي تحث الجميع على الخلق والإبداع، وتحفز المفكرين والشعراء والأدباء على الخوض في غمار الخيال والإبداع.