تبدأ تنزيلات ايكيا الأكبر على الإطلاق اليوم، فتنزيلات ايكيا تعتبر الحدث الأكثر إثارة الذي ينتظره كل أهالي الكويت لهذا العام!



وسنة بعد سنة، تفي ايكيا بوعدها وتحرص على أن تكون بجانبك لتساعدك على عيش حياة أفضل، ومع التنزيلات الأكبر على الإطلاق، والحلول الخاصة بالأثاث المنزلي التي توفرها ايكيا بأسعار مذهلة بإمكان الجميع التباهي بمنزل أفضل.



وابتداء من اليوم، الخميس 9 يونيو، تقدم ايكيا خصما لغاية 70% على أكثر من 2000 حل من حلول الأثاث المتوافرة في معارضها، وتشمل مجموعة مختارة من الأرائك، والأسرة، وأطقم السفرة، والمنسوجات، والإكسسوارات المنزلية، وكل شيء يمكنك أن تحلم به بأسعار مذهلة.



من منا لا يحب الصفقات الجيدة؟!



تسوق الآن في ايكيا الأفنيوز، وايكيا 360 وايكيا مول العاصمة، أو عبر الإنترنت من خلال IKEA.com.kw وIKEA App.



ماذا تنتظر؟ ايكيا في انتظارك!



وتقدم ايكيا الأثاث المنزلي ذي الجودة والتصاميم الجميلة والعملية، ودائما بأسعار تناسب الجميع. وتراعي ايكيا في انتاجها المعايير الخاصة بصحة الإنسان والبيئة. هناك عدة شركات لملاك مختلفين تعمل لعلامة ايكيا التجارية، وجميعها تتقاسم الرؤية ذاتها: «من أجل حياة يومية أفضل لكثير من الناس». إيكيا شركة سويدية رائدة في مجال الأثاث المنزلي منذ العام