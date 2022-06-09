تعود سلسلة أفلام «جوراسيك وورلد» (عالم الديناصورات) إلى دور السينما مرة أخرى، وهذه المرة بفيلم «جوراسيك وورلد دومينيون» في ختام الثلاثية الثانية من السلسلة الشهيرة.



وقامت شركة Ooredoo للاتصالات بالاشتراك مع «فوكس سينما» بتقديم تجربة فريدة لعملائها وموظفيها من عشاق أفلام سلسلة جوراسيك من خلال اطلاقها العرض الحصري الأول لفيلم «جوراسيك وورلد دومينيون» الذي طال انتظاره لمشاهدة نهاية الملحمة الأسطورية التي بدأت منذ سنوات، حيث أطلقت Ooredoo سلسلة من المسابقات التفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشركة والتي شهدت تفاعلا كبيرا من متابعيها وتم من خلالها منح الفائزين تذاكر مجانية لحضور العرض الحصري الأول للفيلم في الكويت والذي عرض على شاشات «فوكس سينما» في مجمع الأفنيوز، في مناسبة خاصة أقيمت حصريا لعملاء وموظفي الشركة بالتعاون مع «فوكس سينما».



كما عرضت Ooredoo الكويت فيديو قصيرا لفيلم «جوراسيك وورلد دومينيون» يضم أبطال السلسلة سام نيل وبريس دالاس هوارد وكريس برات على شاشات برج Ooredoo الواقع في قلب مدينة الكويت، والتي تظهر فيه الديناصورات، وبالأخص ديناصور Gigantosaurus، بالإضافة إلى عرض لقطات مشوقة من الفيلم.



وقال مدير أول الرعايات والمسؤولية الاجتماعية والاتصالات الداخلية لدى Ooredoo الكويت، ناظم الغبرا: بعد مضي أكثر من عقدين على عرض الجزء الأول من الفيلم، وتأجيل آخر أجزائه بسبب جائحة «كوفيد-19»، نحن سعداء بأن نكون أول من يقدم آخر جزء في سلسلة أفلام الخيال العلمي والذي طال انتظاره، وسنواصل في Ooredoo الكويت استكشاف طرق جديدة لمكافأة عملائنا وبناء وسيلة للحوار والتواصل المستمر بيننا وبينهم وبناء علاقة موثوقة معهم على المدى الطويل.

ونتطلع قدما لإسعاد المزيد من العملاء بتقديم المزيد من الجوائز المميزة خلال الأشهر المقبلة وعلى مدار العام.



من الجدير بالذكر أن الفيلم هو الجزء السادس من سلسلة جوراسيك وورلد الشهيرة التي قدمها المخرج ستيفن سبيلبرج عام 1993 وما يميز هذا الجزء عودة الشخصيات من الثلاثية الأولى للسلسلة، وطريقة عرض الديناصورات بشكل مشوق وهي تعيش جنبا إلى جنب مع البشر.