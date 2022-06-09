كشفت شركة «غوغل»، عن أكثر المعالم زيارة من خلال ميزة التجول الافتراضي في خدمة الخرائط الخاصة بها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأوضحت الشركة أن ميزة التجول الافتراضي توفر فرصة لاكتشاف معالم تاريخية وثقافية مختلفة، وذلك عبر التقاط صور بنطاق 360 درجة يمكن مشاهدتها عبر شاشة الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، مشيرة إلى أن إطلاقها مؤخرا مشروع أهرامات مروي يعد الأحدث في المنطقة.



وشملت أبرز المعالم الأكثر زيارة على ميزة التجول الافتراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي ما يلي:



- برج خليفة في الإمارات العربية المتحدة (تجول افتراضي للمرصد والمبنى).



- الكعبة المشرفة في المملكة العربية السعودية (التجول الافتراضي).



- أهرامات الجيزة في مصر (التجول الافتراضي).



- المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية (التجول الافتراضي).



- الهرم الأكبر في مصر (التجول الافتراضي).



- المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية (التجول الافتراضي).



- برج العرب في الإمارات العربية المتحدة (التجول الافتراضي).



- أبو الهول في مصر.



- نافورة دبي في الإمارات العربية المتحدة.



- مطار دبي الدولي، الإمارات العربية المتحدة.



وأضافت «غوغل» أنه على مدار آخر 15 عاما تجولت سيارات التجول الافتراضي مسافة تزيد على 16 مليون كيلومتر، وهي مشابهة لمسافة التجول حول العالم بأكمله أكثر من 400 مرة، كما أنها جمعت أكثر من 220 مليار صورة لمختلف تلك المعالم.