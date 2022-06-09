محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت تتوقع ان تنجز الاعمال المتعلقة بتحديث وتوسيع المنشأة المعروفة باسم مرفق الإنتاج الجوراسي 3 (JPF-3) وان يتم الانتهاء منها في أغسطس من هذا العام، وفقا لمصادر صناعية.



وأشارت المجلة الى انه قد سبقت ترسية المشروع الذي تبلغ تكلفته 117.75 مليون دولار على المقاول المحلي شركة «سبيتكو» كأمر تغييري لعقد تم توقيعه في 13 يونيو من العام الماضي، ويتضمن المشروع زيادة طاقة المنشأة على معالجة النفط بنسبة 25% من 40 ألف برميل في اليوم إلى 50 ألف برميل في اليوم.



ومن خلال إضافة قطار غاز ثان، ستتضاعف طاقة معالجة الغاز من 104 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم إلى 208 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم.



وقال أحد المصادر: شركة سبيتكو اصبحت في الوقت الحالي في المرحلة النهائية من تنفيذ الأعمال الميكانيكية وتخطط لبدء التشغيل في وقت وشيك جدا، وسيستمر وضع المنشأة في حالة التشغيل خلال شهر يوليو، ونأمل أن يبدأ تشغيل المصنع فعليا بحلول شهر اغسطس، ويجري العمل حاليا حيث يتم انجاز الاعمال قبل موعدها المحدد.



ويعتقد أن ترسية عقد تحديث المنشاة من خلال الامر التغييري بدلا من عملية طرح مناقصة مستقلة كان مفيدا لشركة نفط الكويت من عدة وجوه، كان اولها أن العمل يمكن أن يبدأ بسرعة في وقت شهدت فيه عمليات طرح المناقصات في الكويت تأخيرات طويلة وتعطلت بشكل كبير بسبب الوباء.



وبموجب الشروط الأصلية لأمر التعديل، كان من المقرر تنفيذ المشروع على مدى 16 شهرا على أن يبدأ العمل في أكتوبر 2022.



وبعد ذلك وبموجب شروط العقد، ستعمل شركة سبيتكو على تشغيل المنشأة وصيانتها لمدة عامين آخرين.



تجدر الاشارة الى انه قد تم تشغيل منشأة الانتاج الجوراسي رقم 3 في حقل غربي الروضتين بالكامل في 22 ديسمبر من عام 2019.