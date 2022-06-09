القيلولة مؤشر على «مرض خطير»



تعتبر الغفوة القصيرة وسط النهار عادة أساسية لدى ملايين البشر، لكن باحثين حذروا في دراسة حديثة من أن القيلولة قد تكون مؤشرا مبكرا للإصابة بالخرف وألزهايمر عند التقدم في العمر.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين أخذوا قيلولة مرة واحدة أو أكثر في اليوم كانوا معرضين أكثر لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 40%، مقارنة بمن لا ينامون خلال النهار.



ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية عن يو لينغ قائد الدراسة قوله: «إذا لم تكن قيلولة بشكل طبيعي وحصلت بشكل متكرر، وكانت طويلة من حيث المدة، فيجب أن تكون حذرا، فهو مؤشر مبكر للإصابة بالخرف وألزهايمر لاحقا».



وأرجع لينغ التدهور المعرفي لدى الأشخاص المداومين على القيلولة، إلى أنها تجعل الأشخاص ينامون ساعات أقل ليلا، وهو ما يمنح الدماغ وقتا أقل للتخلص من البروتينات السامة.

عن «سكاي نيوز»