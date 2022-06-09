156.86 مليون طـن بضائـع نقلت من وإلى الكويت خـلال عام

79% من البضائـع للتصدير بواقـع 123.25 مليون طـن



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية أن متوسط حجم البضائع والسلع التي تدخل الكويت شهريا بلغ نحو 2.8 مليون طن، وذلك بمعدل نحو 92 ألف طن بضائع يوميا.



وتفصيليا أظهرت بيانات الواردات والصادرات حسب وسائل النقل بالكويت، أن عام 2021 شهد نقل 156.86 مليون طن بضائع من وإلى الكويت عبر البحر والجو والبر، وأن 79% من حجم البضائع مخصصة للتصدير بواقع 123.25 مليون طن، وأن حجم الواردات إلى البلاد بلغ نحو 33.6 مليون طن بنسبة 21% من حجم حركة السلع في البلاد.



وفيما أظهرت الأرقام أن عام 2021 شهد دخول نحو 33.6 مليون طن من البضائع والسلع إلى الكويت، وبلغ معه متوسط حجم السلع التي تدخل الكويت شهريا نحو 2.8 مليون طن، وذلك بمتوسط يصل إلى نحو 92 ألف طن يوميا.



ولجهة آليات شحن البضائع والسلع إلى الكويت، أظهرت البيانات أن 91% من السلع القادمة إلى البلاد تأتي عن طريق النقل البحري إذ نقلت البواخر نحو 30.7 مليون طن من البضائع والسلع خلال 2021، فيما دخل الكويت نحو 2.65 مليون طن من السلع عن طريق البر خلال العام ذاته، ونقلت طائرات الشحن الجوي نحو 219.12 ألف طن من البضائع عن العام ذاته.



وبمقارنة حجم الواردات إلى الكويت على أساس سنوي فقد بدأت أرقامها تشهد تحسنا مقارنة مع تداعيات الوضع خلال أزمة كورونا وتحديدا في العام 2020، وتفصيلا، ارتفع حجم الواردات الإجمالي في 2021 بنسبة 6% بما يعادل نحو 1.84 مليون طن ليسجل 33.6 مليون طن مقابل 31.76 مليون طن في عام 2020.



ولجهة الصادرات، أظهرت الأرقام أن نحو 99% منها تكون عن طريق البواخر (النقل البحري)، وذلك بواقع 122.169مليون طن من أصل 123.259 مليون طن تم تصديرها خلال 2021، بينما تستحوذ وسائل النقل البري على 1.07 مليون طن من حجم الصادرات الكويتية، فيما تستحوذ وسائل النقل الجوي على 13.9 ألف طن من البضائع المصدرة إلى خارج الكويت.



46 طناً من الواردات جاءت عبر البريد



فيما لم ترصد الأرقام أي صادرات من الكويت إلى أي من دول العالم عبر البريد، أظهرت وجود نحو 46 طنا من السلع وغيرها وردت إلى البلاد عبر البريد، إذ سجل الربع الأول من 2021 أعلى معدل سلع واردة إلى الكويت عبر البريد بواقع 18 طنا فيما سجل الربع الثاني نحو 15 طنا، وفي الربع الثالث ورد إلى البلاد 7 أطنان انخفضت في الربع الرابع من 2021 إلى 6 أطنان.