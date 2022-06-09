علاء مجيد



شهدت أول 5 أشهر من العام الحالي مواصلة إقبال الأجانب على شراء الأسهم الكويتية، إذ كشفت البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي، عن مواصلة المستثمرين الأجانب تعزيز ثقتهم في بورصة الكويت من خلال قيامهم بعمليات شراء مكثفة وذلك بصافي شراء بلغت قيمته 414.49 مليون دينار.



جاء ذلك إثر ظهور مؤشرات إيجابية دعمت النشاط الشرائي للبورصة منذ بداية العام، ومن بينها ارتفاع أسعار النفط الكويتي الى مستويات قياسية، وهو الأمر الذي يعكس النظرة الايجابية للبورصة الكويتية خلال العام الحالي والفترة المقبلة، وكذلك تفعيل مراجعة أوزان البورصة في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة في نهاية شهر مايو الماضي.



وتركزت مشتريات الأجانب منذ بداية العام عن طريق محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت صافي شراء بلغ 419.27 مليون دينار من خلال عمليات شراء بلغت قيمتها مليار دينار، قابلتها عمليات بيع بلغت 585.95 مليون دينار بينما حققت صناديق الاستثمار صافي بيع بلغ 4.57 ملايين دينار، كما اتجهت صافي تعاملات الأفراد الى البيع بقيمة 204 آلاف دينار.



وخلال تعاملاتهم بشهر مايو الماضي، حقق الأجانب صافي شراء بلغ 76.14 مليون دينار حيث تركزت مشتريات الاجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 75.90 مليون دينار، كما حققت تعاملات الأفراد صافي تعاملات شرائية بقيمة 2.17 مليون دينار، بينما اتجهت صافي تعاملات صناديق الاستثمار إلى البيع بـ 1.95 مليون دينار.



وعلى صعيد تعاملات المستثمرين الكويتيين في البورصة فقد بلغ صافي تعاملاتهم خلال الـ5 أشهر الاولى من العام الحالي بالبيع بقيمة 388.96 مليون دينار، إذ تركزت مبيعات المواطنين من خلال محافظ المؤسسات والشركات بقيمة 154.59 مليون دينار.



كما حققت تعاملات محافظ الأفراد صافي تعاملات بيعية بلغت 102.87 مليون دينار، وبلغت تعاملات محافظ صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 50.77 مليون دينار، كما حققت محافظ العملاء صافي تعاملات بيعية بلغت قيمتها 80.72 مليون دينار.



وخلال تعاملات شهر مايو بلغ صافي تعاملات الكويتيين البيعية 77.79 مليون دينار حيث تركزت مبيعات المواطنين خلال هذا الشهر من خلال تعاملات محافظ المؤسسات والشركات بقيمة 70.96 مليون دينار، كما بلغت محافظ الأفراد صافي تعاملات بيعية بقيمة 17.9 مليون دينار، وبلغت محافظ صناديق الاستثمار بصافي تعاملات بيعية بلغت قيمتها 6.63 ملايين دينار بينما اتجهت صافي تعاملات محافظ العملاء الى الشراء بصافي بلغ قيمته 17.71 مليون دينار.



وخالفت تعاملات الخليجيين نهج الأجانب في الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي فقد بلغ الاستثمار البيعي لهم بقيمة 25.53 مليون دينار بدعم من مبيعات المؤسسات والشركات حيث وصل صافي بيعهم منذ بداية العام الى 29.84 مليون دينار، كما بلغ صافي تعاملات الأفراد البيعية 1.26 مليون دينار بينما حققت محافظ العملاء صافي تعاملات شرائية بلغت 63.08 ألف دينار، وحققت صناديق الاستثمار الخليجية صافي شراء بقيمة 5.51 ملايين دينار.



وخلال تعاملاتهم بشهر مايو الماضي، حقق الاستثمار الخليجي صافي شراء بلغت قيمته 1.66 مليون دينار، حيث تركزت مشتريات الخليجيون في هذا الشهر من خلال محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 972.4 ألف دينار، كما حققت محافظ صناديق الاستثمار صافي مشتريات بقيمة 691.6 ألف دينار وحققت محافظ العملاء الخليجيون صافي تعاملات شرائية بقيمة 117.1 الف دينار بينما حققت محافظ الأفراد صافي تعاملات بيعية بقيمة 121.9 ألف دينار.