أعلن رئيس المفوضية الأهلية للديموقراطية راشد الهاجري أن المفوضية قامت بزيارة لوزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ورفعت له مقترحا حول إنشاء الهيئة العامة للديموقراطية والتي من شأنها أن تهتم بالتركيز على معالجة كل مثالب العملية الديموقراطية.



وبين الهاجري أن المفوضية الأهلية للديمقراطية تتمنى أن يتم تبني هذا المقترح في مجلس الوزراء، كما دعت المفوضية وزارة الداخلية لإدخال تعديلات على قانون 42/2006 الخاص بجدول الناخبين وذلك لإدخال المناطق السكنية الجديدة التي تم حرمانها من المشاركة منذ 2006.



وأوضح الهاجري أنه وخلال اللقاء بالوزير النواف تمت مناقشة إمكانية التعاون بين المفوضية ووزارة الداخلية في مجال تدريب كوادر منتسبي وزارة الداخلية في جوانب التواصل مع الجمهور بإجراءات تتسم بالشفافية وتعزز قيم النزاهة.